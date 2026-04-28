A Viterbo, un uomo di 42 anni di origine tunisina è stato arrestato con l’accusa di aver sottratto un borsello e di aver tentato di estorcere denaro alla vittima affinché gli restituisse la refurtiva. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo una segnalazione e hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che si trovava in stato di fermo. La vicenda si è svolta nella zona centrale della città.

Un arresto per estorsione e denuncia per ricettazione e porto abusivo di armi, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Un cittadino tunisino di quarantadue anni è stato fermato dopo aver tentato di restituire parte della refurtiva sottratta a uno straniero, solo dietro pagamento di una somma di denaro. La segnalazione e l’intervento degli agenti a Viterbo Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel centro di Viterbo. Gli agenti della Squadra Volanti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in Piazza...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ruba un borsello e tenta di estorcere denaro alla vittima per la restituzione a Viterbo, arrestato 42enne

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