Probabili formazioni Lussemburgo Italia Baldini sorprende | Inacio verso la panchina

Il commissario tecnico ad interim ha deciso di inserire Inacio in panchina, lasciando presumibilmente fuori il giocatore dalla formazione titolare per l’amichevole di domani contro il Lussemburgo. La formazione prevista potrebbe vedere altri cambi rispetto alle ultime uscite, ma i dettagli non sono ancora ufficiali. La decisione rappresenta una sorpresa rispetto alle scelte precedenti del tecnico. La partita si svolgerà domani e vedrà le due squadre affrontarsi in un test amichevole.

. Queste le idee del ct ad interim per l’amichevole di domani. Silvio Baldini è stato scelto come commissario tecnico ad interim dell’ Italia, dopo le dimissioni di Rino Gattuso, e guiderà gli Azzurri nelle due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Gli incontri, in programma prima dell’inizio dei Mondiali dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico, rappresentano dei test importanti, anche se l’Italia non parteciperà alla competizione dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia, che ha sancito la terza esclusione consecutiva dai Mondiali. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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ITALY PREDICTED LINEUPS UNDER SILVIO BALDINI LUXEMBURG VS ITALY FIFA FRIENDLY MATCH 2026

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