Il Prime Day 2026 avrà inizio il 19 giugno, con le offerte che dureranno almeno 48 ore. Nel frattempo, al Foro Italico di Palermo si svolgerà un evento speciale dal 19 giugno, dedicato alle promozioni e alle attività legate alla giornata di sconti. La manifestazione si concentrerà sul Sud Italia, offrendo occasioni di acquisto e intrattenimento nella zona.

? Domande chiave Quando iniziano esattamente le offerte del Prime Day 2026?. Cosa accadrà al Foro Italico di Palermo dal 19 giugno?. Quali sconti extra sono riservati agli utenti della sezione Amazon Haul?. Come influenzeranno i nuovi investimenti le imprese del Mezzogiorno?.? In Breve Prime Day Festival a Palermo dal 19 al 21 giugno presso struttura NAUTO. Sconti fino al 40% su marchi Amazon e 60% su Amazon Haul. Investimenti nel Sud superiori a 2 miliardi di euro con 3000 nuovi posti. Incentivi di 500 euro per commissioni e borse di studio per donne tech. Amazon definisce le date del Prime Day 2026 e lancia le iniziative per il Sud Italia. Amazon ha ufficialmente confermato che l’appuntamento con il Prime Day 2026 si svolgerà dal 23 al 26 giugno prossimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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