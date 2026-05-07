Con l’arrivo del 2026, si delineano le date di apertura delle spiagge in Italia, con differenze tra le regioni del Nord e del Sud. In Abruzzo e Molise, le spiagge apriranno in un periodo specifico, mentre in Puglia la stagione balneare avrà una durata più ridotta rispetto ad altre zone. Questi dati forniscono un quadro delle programmazioni regionali per le spiagge durante la prossima stagione estiva.

? Cosa scoprirai Quando aprono le spiagge in Abruzzo e in Molise?. Perché la Puglia ha scelto una stagione più breve delle altre?. Come influenzerà l'esenzione dei canoni la stagione in Sardegna?. Dove si sposteranno gli stabilimenti danneggiati dal maltempo in Calabria?.? In Breve Abruzzo apre l'11 marzo, Puglia dal 23 maggio al 13 settembre.. Molise operativa dall'1 aprile al 15 ottobre con nuovi obblighi di primo soccorso.. Sardegna estende la stagione fino al 31 ottobre con esenzione canoni demaniali 2026.. Marche monitorano oltre 250 aree di balneazione con chiusura il 20 settembre.. Dalla Liguria alla Sardegna, le date di apertura degli stabilimenti balneari per la stagione 2026 mostrano un mosaico di calendari diversi che riflettono le peculiarità climatiche e turistiche di ogni regione italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spiagge 2026: guida alle date di apertura tra Nord e Sud Italia

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