Le previsioni per la Pasqua 2026 indicano condizioni diverse tra le regioni italiane. Al Nord e al Centro si prevede presenza di sole grazie all’azione di un anticiclone delle Azzorre, che porterà un’area di alta pressione stabile. Al Sud, invece, è prevista instabilità atmosferica, con possibili precipitazioni e clima meno stabile rispetto alle altre zone del paese.

Il cammino verso la domenica di Pasqua sarà caratterizzato da una spiccata dinamicità che manterrà l'Italia in un equilibrio precario. La Settimana Santa si preannuncia infatti segnata da un deciso rischio di maltempo a causa di un marcato dualismo barico sull'Europa: mentre l’alta pressione cercherà di farsi strada da Ovest, una circolazione depressionaria insisterà sui settori orientali. Questo scenario favorirà la discesa di nuclei di aria fredda verso il Mediterraneo, portando instabilità e temperature sotto la media del periodo, con il rischio di piogge e rovesci che colpiranno soprattutto le regioni del Centro-Sud. La svolta tanto attesa sembra però concretizzarsi proprio per Domenica 5 aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Previsioni Pasqua 2026, Italia divisa: sole sul Nord e sul Centro, instabilità al Sud

Articoli correlati

Italia divisa: sole al Sud, nebbie al Nord da mercoledìL’Italia si prepara a una settimana di stabilità meteorologica, con temperature quasi primaverili al Centro-Sud e il ritorno delle nebbie in pianura...

Leggi anche: Neve al Nord, emergenza pioggia al Sud: Italia divisa, le previsioni meteo

Tutto quello che riguarda Previsioni Pasqua

Temi più discussi: Pasqua, previsioni meteo: rischio instabilità e vento; Doppio vortice prima di Pasqua 2026: rischio nubifragi e grandine, poi torna il sole; Previsioni meteo, rischio instabilità nelle vacanze di Pasqua; Meteo Pasqua e Pasquetta 2026, previsioni regione per regione.

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2026: tra instabilità e possibile anticiclone, lo scenario resta incertoLe previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2026 (5 e 6 aprile) restano ancora incerte. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano una situazione tipicamente primaverile, caratterizzata da una forte ... msn.com

Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2026, regione per regione: freddo al SudPasqua e Pasquetta si avvicinano, ecco le previsioni meteo. L'ultima parte di marzo continuerà a proporre un contesto pienamente ... msn.com

Le previsioni meteo di Pasqua, quando arriva il caldo Temperature invernali (e piogge) poi inizia la primavera - facebook.com facebook

Doppio vortice prima di Pasqua 2026: rischio nubifragi e grandine, poi torna il sole x.com