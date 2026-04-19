Spari nella famosa discoteca italiana | morte e folla impazzita La scena spaventosa

Nella notte, all’interno di una nota discoteca della zona, si è verificato un episodio di violenza armata che ha coinvolto diversi presenti. Durante l’evento, un uomo è stato raggiunto da un proiettile e le persone presenti sono scappate in preda al panico. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e soccorrere il ferito.

Un episodio di violenza armata avvenuto nella notte ha scosso tutta la provincia. All’interno della discoteca Divinae Follie, un uomo è stato colpito da un proiettile durante una serata di festa. La situazione ha generato panico tra i presenti, mentre le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tragedia nella discoteca: morto Filippo Scavo. La vittima è Filippo Scavo, 43 anni. Secondo quanto riferito, il decesso è avvenuto in ospedale: “È morto all’arrivo in ospedale Filippo Scavo”. L’uomo, originario di Carbonara (Bari), sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno del locale.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Spari nella famosa discoteca italiana: morte e folla impazzita. La scena spaventosa Notizie correlate Spari nella notte in discoteca: 43enne ucciso a colpi di pistolaUn agguato a colpi di pistola è costato la vita a Filippo Scavo, 43enne barese con precedenti penali, ucciso intorno alle 4 del mattino di oggi... Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie: muore 43enne per un colpo al colloUn 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in discoteca a Bisceglie. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo ferito al collo, muore a 43 anni. Panico tra i clienti, cosa è successo; Spari nella famosa discoteca italiana: morte e folla impazzita. La scena spaventosa. Spari nella famosa discoteca italiana: morte e folla impazzita. La scena spaventosaLe ombre che si allungano sulla cronaca notturna non risparmiano nessuno, trasformando luoghi di aggregazione in teatri di eventi indelebili che scuotono le ... thesocialpost.it Spari nella discoteca Divinae Folliae a Bisceglie (Bari), ucciso un 43enne mentre il locale era pieno di genteUn uomo di 43 anni, Filippo Scavo, è morto dopo essere rimasto ferito da spari nella discoteca Divinae Folliae di Bisceglie (Bari). Indagano i carabinieri ... virgilio.it Gli spari hanno scatenato il panico tra i presenti in discoteca, che hanno cercato riparo e una via di fuga per non essere feriti facebook Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne. Panico tra i presenti. La vittima aveva una ferita alla base del collo #ANSA x.com