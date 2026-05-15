Minacciano l’addetto alla security della discoteca poi volano sassi e bottiglie contro l’auto del gestore

Sette giovani sono stati individuati come responsabili di un episodio di violenza avvenuto una notte di dicembre vicino a una discoteca di Bressanone. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi hanno minacciato un addetto alla sicurezza presente nel locale e successivamente hanno lanciato sassi e bottiglie contro l’auto del gestore del locale. L’evento ha suscitato preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

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