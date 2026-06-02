Prima Categoria Novità a San Godenzo Manni eletto presidente

Alessandro Manni è stato eletto nuovo presidente del San Godenzo, sostituendo Massimo Giannelli dopo nove anni di gestione. L'elezione è stata ufficializzata nelle ultime ore durante l'assemblea della società calcistica.

Alessandro Manni è il nuovo presidente del San Godenzo e raccoglie il testimone da Massimo Giannelli, dopo nove anni di ottimo lavoro. Nel segno della continuità la gestione dell’area tecnica: per l’ottavo anno consecutivo il direttore sportivo biancoverde sarà Marco Bargagni. Confermato in panchina l’allenatore Jacopo Giannoni dopo aver chiuso la stagione al decimo posto, con un ottimo inizio e un finale di medio livello. Bargagni punta ai rinnovi dei giocatori centrali nel progetto tecnico, cercando alcuni innesti mirati per aumentare qualità alla squadra e migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Le prime decisioni della nuova dirigenza sembrano andare nella direzione della stabilità, per ripartire dalle basi già esistenti, correggendo gli aspetti che non hanno funzionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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