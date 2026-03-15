prima categoria san claudio a belforte in versione corsara

Nel girone C di Prima categoria, il San Claudio ha ottenuto una vittoria importante contro Belforte. Oggi si sfideranno le prime della classifica Potenza Picena e Folgore Castelraimondo, che affronteranno Santa Maria Apparente e Montemilone Pollenza. La giornata si presenta ricca di partite decisive per la classifica e l’andamento del campionato.

Colpo grosso del San Claudio nel girone C di Prima categoria, oggi scenderanno in campo le leader Potenza Picena e Folgore Castelraimondo, rispettivamente contro Santa Maria Apparente e Montemilone Pollenza. Risultati e classifica: Appignanese-Porto Potenza 2-1 (1’ e 20’ st Capenti, 16’ st Morgese); Belfortese-San Claudio 0-1 (18’ st De Martino); Cluentina-Montecassiano 2-1 (22’ Di Marino, 44’ aut. Montecchiari, 46’ pt Mancini); Elite Tolentino-Montegiorgio 4-1 (9’ e 8’ st Buresta, 30’ st e 35’ st Traorè, 40’ st rig. Polozzi); Loreto-Adriatica Portorecanati 0-2 (29’ Morbidelli, 16’ rig. st Moretti); Pinturetta Falcor-Montecosaro 1-2. Oggi: Folgore Castelraimondo-Montemilone Pollenza, Potenza Picena-Santa Maria Apparente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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