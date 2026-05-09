calciomercato mugello san godenzo giannelli lascia la presidenza

Al termine dell’ultima giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Mugello si registrano due cambiamenti significativi. A San Godenzo, il presidente ha rassegnato le dimissioni dalla guida dell’associazione. Nel frattempo, al Firenzuola, l’allenatore della squadra rossoblù ha comunicato la volontà di lasciare il suo incarico, lasciando un vuoto in panchina. Questi eventi segnano un punto di svolta nelle rispettive realtà calcistiche locali.

Grandi novità al Firenzuola. Dopo l’ultima giornata del campionato di Seconda Categoria l’allenatore Silvio D’Apolito ha annunciato che lascerà la panchina della squadra rossoblù. Il direttore sportivo Fabio Geroni avrà il compito di individuare il sostituto. Ma le novità per la società dell’Alto Mugello non si limitano al lato sportivo: Lorenzo Malvezzi ha infatti concluso il suo mandato da presidente e il suo posto è stato preso da Massimo Morozzi. Cambia l’intera area tecnica anche il Vicchio Sandro Vignini in Terza Categoria. Lasciano l’incarico sia il direttore sportivo Massimiliano Nardoni, come già ampiamente previsto, che l’allenatore Leonardo Bacciotti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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