Prezzo dei carburanti benzina a 1.949 diesel a 2.014 La provincia più cara è Bolzano

Da quifinanza.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La benzina costa 1,949 euro al litro, il diesel 2,014 euro. Bolzano è la provincia con i prezzi più alti. Dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza aggiorna quotidianamente i costi dei carburanti in tutte le regioni italiane.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.949 per la benzina, 2.014 per il diesel, 0.818 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 02 giugno 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.000 Benzina SELF 1.944 GPL SERVITO 0.803 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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