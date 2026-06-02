Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.949 per la benzina, 2.014 per il diesel, 0.818 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 02 giugno 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.000 Benzina SELF 1.944 GPL SERVITO 0.803 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.949, diesel a 2.014. La provincia più cara è Bolzano

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Prezzo dei carburanti, benzina a 1.781, diesel a 2.146. La provincia più cara è BolzanoOggi, i prezzi dei carburanti in Italia segnano 1,781 euro per la benzina e 2,146 euro per il diesel.

Temi più discussi: Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?; Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno; Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti; Benzina: c’è margine per una riduzione dei prezzi, che però non arriva mai.

Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti. Staffetta Quotidiana, benzina self service su strade a 1,960 euro al litro, diesel a 2,041 #ANSAmotori #ANSA x.com

Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ridurre il prezzo dei carburanti reddit

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.952, diesel a 2.020. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.952 per la benzina, 2.020 per il diesel, 0.818 per il ... quifinanza.it

Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel?Leggi su Sky TG24 l'articolo Carburanti, potrebbe saltare taglio delle accise. Quanto costano adesso benzina e diesel? tg24.sky.it