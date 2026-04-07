Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026

Il 7 aprile 2026 ad Avellino si prevede una giornata soleggiata con cielo sereno durante tutto il giorno. Le temperature saranno stabili e non sono previste precipitazioni. La giornata si svolgerà senza variazioni significative nelle condizioni meteo rispetto alle previsioni iniziali. Le condizioni meteo favorevoli caratterizzeranno anche le ore pomeridiane e serali.

Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 20°C, mentre la minima sarà di 8°C.Lo zero termico si attesterà a 3149 metri.I venti soffieranno deboli al mattino da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Previsioni meteo per Avellino – 2 aprile 2026Ad Avellino il 2 aprile 2026 i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge per l’intero arco della giornata. Previsioni meteo per Avellino – 3 aprile 2026Ad Avellino il 3 aprile 2026 i cieli saranno molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge. Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 4 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 5 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 31 marzo; Previsioni meteo per Avellino – 2 aprile 2026. Palermo-Avellino, meteo favorevole al Barbera. Le previsioniMeteo ideale per Palermo-Avellino: cielo sereno, temperature miti e vento debole per la sfida del Barbera valida per la Serie B. ilovepalermocalcio.com Meteo Campania: coperto a Napoli e Caserta, pioggia debole a Salerno e Avellino, vento intenso BeneventoLa giornata in Campania del 28/03/2026 si presenta complessivamente grigia ma mite per il periodo: le temperature massime oscillano tra circa 10 e 15 gradi, con punte più alte sulle pianure costiere e ... cronachedellacampania.it Prosegue la fase di caldo anomalo sull'Italia: le previsioni meteo per martedì in 7 aprile - facebook.com facebook DPCgov: Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle previsioni meteo di lungo termine spiegate eccezionalmente dal coniglio pasquale. x.com