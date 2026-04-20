Previsioni meteo in Italia per domani 21 aprile 2026 | come sarà il tempo sulla Penisola

Per domani, 21 aprile 2026, il tempo in Italia sarà caratterizzato da condizioni di stabilità in alcune zone e di variabilità in altre. La giornata si presenterà con un quadro meteorologico abbastanza dinamico, con alcune regioni che sperimenteranno giornate soleggiate, mentre altre potrebbero essere interessate da nuvole e possibili precipitazioni. Si prevede quindi un andamento del tempo piuttosto vario su buona parte della Penisola.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un quadro generale tra stabilità e variabilità. La giornata di domani, martedì 21 aprile 2026, sarà caratterizzata da una situazione meteorologica piuttosto dinamica su gran parte dell’Italia. Un campo di alta pressione parziale garantirà condizioni relativamente stabili al Centro-Sud, mentre correnti più instabili di origine atlantica interesseranno il Nord, portando con sé nuvolosità e precipitazioni sparse. Nord Italia: piogge e cieli irregolari. Al Settentrione il tempo sarà variabile tendente al perturbato. Fin dal mattino si prevedono piogge diffuse su Piemonte, Lombardia e Liguria, con fenomeni localmente intensi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Previsioni meteo in Italia per domani, 21 aprile 2026: come sarà il tempo sulla Penisola Notizie correlate Meteo Italia, come sarà il tempo oggi, 11 aprile 2026, e domani, domenica 12ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione generale La giornata di oggi si presenta con un quadro meteorologico piuttosto variabile su gran parte della... Come sarà il tempo in Italia? Previsioni meteo per la settimana dal 10 al 15 marzo 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Una settimana variabile tra piogge, schiarite e temperature miti La nuova settimana meteorologica in Italia si apre con una... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Previsioni meteo video di lunedì 20 aprile sull'Italia; Tendenza meteo - Nuova enfasi anticiclonica ma durerà poco; Meteo Italia, stop piogge e boom di caldo: ecco quando cambia tutto. Meteo, le previsioni di domani in Italia: piogge al Nord, sole al SudClima instabile e variabile in una Italia climaticamente spaccata in due: temporali al Nord e piogge sul meridione. meteo.it Meteo: tempo instabile fino a mercoledì 22. Temperature in caloUn fronte freddo (perturbazione n.3) lambisce l'Italia innescando una fase instabile fino a mercoledì 22, con temporali e calo delle temperature. meteo.it Futura Production. . https://www.facebook.com/brevimeteo #MeteoSicilia #previsionimeteo #brevimeteo #meteocatania - facebook.com facebook Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: molto nuvoloso o coperto con piogge deboli al mattino e nel pomeriggio precipitazioni anche carattere di rovescio o temporale max 16/18°C Maggiori info arpae.it/it/temi-ambien… x.com