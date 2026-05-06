Domani, 7 maggio 2026, il tempo in Italia si presenterà variabile su molte regioni, con condizioni che si alterneranno nel corso della giornata. La situazione generale prevede un quadro meteorologico dinamico, con possibili cambiamenti nel cielo e nelle temperature in diversi momenti della giornata. Le previsioni indicano un andamento irregolare, con alcune aree che potrebbero sperimentare pioggia o nuvolosità, mentre altre manterranno condizioni più stabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione generale. La giornata di domani sarà caratterizzata da un quadro meteorologico variabile e dinamico su gran parte della Penisola, con condizioni che cambieranno nel corso delle ore. L’Italia si troverà infatti sotto l’influenza di correnti instabili che porteranno un’alternanza tra schiarite e annuvolamenti, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. Nord Italia. Al Nord la giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi, ma nel corso del pomeriggio è atteso un aumento dell’instabilità. Possibili rovesci e temporali sparsi, in particolare su Alpi e Prealpi, con fenomeni che potranno localmente estendersi anche alle pianure.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Previsioni Meteo in Italia per domani, 7 maggio 2026: come sarà il tempo sulla Penisola

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