Previsioni meteo Livorno prorogata fino a mercoledì 6 maggio l' allerta per forti temporali

Le previsioni meteo per Livorno segnalano la proroga dell’allerta per forti temporali fino a mercoledì 6 maggio alle 23. La protezione civile regionale ha comunicato questa estensione, invitando alla prudenza e al rispetto delle indicazioni fornite. La situazione meteorologica resta monitorata e si aspettano condizioni di maltempo nelle prossime ore. La città si prepara a gestire eventuali criticità legate alle piogge intense e ai temporali.