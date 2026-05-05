Previsioni meteo Livorno prorogata fino a mercoledì 6 maggio l' allerta per forti temporali
Le previsioni meteo per Livorno segnalano la proroga dell’allerta per forti temporali fino a mercoledì 6 maggio alle 23. La protezione civile regionale ha comunicato questa estensione, invitando alla prudenza e al rispetto delle indicazioni fornite. La situazione meteorologica resta monitorata e si aspettano condizioni di maltempo nelle prossime ore. La città si prepara a gestire eventuali criticità legate alle piogge intense e ai temporali.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa protezione civile regionale ha prorogato fino alle 23.59 domani, mercoledì 6 maggio, l'allerta meteo diramata per tutto oggi per rischio idrogeologico e forti piogge. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, mercoledì si profila come una giornata ancora.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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