Previsioni meteo Livorno prorogata fino a lunedì 11 maggio l' allerta per forti temporali
La protezione civile regionale ha annunciato la proroga dell'allerta meteo gialla fino alle 17 di lunedì 11 maggio, coinvolgendo l'intera provincia di Livorno. L'allerta riguarda temporali forti e un possibile rischio idrogeologico legato al reticolo minore. La misura precauzionale è stata estesa dopo le previsioni di condizioni meteorologiche avverse che interessano la zona. La decisione si applica a tutto il territorio provinciale, anche durante il fine settimana.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa protezione civile regionale ha prorogato fino alle 17 di domani, lunedì 11 maggio, l'allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idraulico idrogeologico del reticolo minore valida per oggi su tutto il territorio di Livorno e provincia. Un.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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