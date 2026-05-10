Previsioni meteo Livorno prorogata fino a lunedì 11 maggio l' allerta per forti temporali

La protezione civile regionale ha annunciato la proroga dell'allerta meteo gialla fino alle 17 di lunedì 11 maggio, coinvolgendo l'intera provincia di Livorno. L'allerta riguarda temporali forti e un possibile rischio idrogeologico legato al reticolo minore. La misura precauzionale è stata estesa dopo le previsioni di condizioni meteorologiche avverse che interessano la zona. La decisione si applica a tutto il territorio provinciale, anche durante il fine settimana.

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