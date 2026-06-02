Prevenire il dolore per vivere meglio | al via il mese della prevenzione al Piccole Figlie Hospital

Notizia in breve

Al Piccole Figlie Hospital è partito il “Mese della Prevenzione del dolore”, promosso dall’Unità del Dolore. L’iniziativa prevede consulenze e momenti di ascolto dedicati alla prevenzione, con l’obiettivo di favorire il benessere delle persone. La campagna si concentra sull’importanza di intervenire precocemente per ridurre il rischio di dolore cronico e migliorare la qualità della vita. Non sono stati specificati dettagli su modalità o date precise delle attività.