Prevenire il dolore per vivere meglio | al via il mese della prevenzione al Piccole Figlie Hospital
Al Piccole Figlie Hospital è partito il “Mese della Prevenzione del dolore”, promosso dall’Unità del Dolore. L’iniziativa prevede consulenze e momenti di ascolto dedicati alla prevenzione, con l’obiettivo di favorire il benessere delle persone. La campagna si concentra sull’importanza di intervenire precocemente per ridurre il rischio di dolore cronico e migliorare la qualità della vita. Non sono stati specificati dettagli su modalità o date precise delle attività.
La prevenzione è il primo passo per prendersi cura della propria salute. Con questo obiettivo nasce il “Mese della Prevenzione del dolore”, promosso dall’Unità del Dolore di Piccole Figlie Hospital, un percorso dedicato al benessere della persona attraverso momenti di consulenza, ascolto e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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