Dolore cronico artrosi e lombalgia | al Cof Lanzo Hospital arriva la nuova ossigeno-ozonoterapia

Al Cof Lanzo Hospital è stato avviato un nuovo servizio di ossigeno-ozonoterapia medica, una tecnica impiegata come supporto terapeutico all’interno di percorsi clinici personalizzati. La procedura si rivolge a pazienti affetti da dolore cronico, artrosi e lombalgia. La novità amplia le opzioni di trattamento disponibili presso l’ospedale, che ha deciso di integrare questa metodica nel proprio ventaglio di interventi terapeutici.

Nuovo passo avanti nell’offerta sanitaria del Cof Lanzo Hospital, che ha attivato il servizio di ossigeno-ozonoterapia medica, metodica utilizzata come supporto terapeutico all’interno di percorsi clinici integrati e personalizzati.L’introduzione del nuovo ambulatorio specialistico rappresenta un.🔗 Leggi su Quicomo.it

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