Maggio è il mese della prevenzione | al via la campagna di visite gratuite

Da casertanews.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio parte una campagna di visite mediche gratuite dedicate alla prevenzione. L'iniziativa invita le persone a sottoporsi a controlli senza costi, promuovendo l'attenzione alla propria salute. Viene offerta l'opportunità di effettuare esami e visite specialistiche, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza di controlli regolari. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità e a favorire un approccio più consapevole alla cura del proprio benessere.

Prendersi cura della propria salute è un gesto di responsabilità e amore verso se stessi e verso la propria comunità. Con questo spirito l’Amministrazione di Santa Maria Capua Vetere guidata dal sindaco Antonio Mirra lancia l’edizione 2026 di “Maggio è il mese della prevenzione”, un’iniziativa.🔗 Leggi su Casertanews.it

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