Secondo un sondaggio condotto da Tecnè, il 53% degli italiani considera spesa e bollette le principali preoccupazioni legate al caro vita. La maggior parte delle persone intervistate si trova a dover affrontare difficoltà nel gestire le spese quotidiane, con una particolare attenzione alle spese per l’energia e i beni di prima necessità. Questi dati riflettono una situazione di pressione economica che interessa oltre la metà della popolazione.

? Cosa sapere Il 53% degli italiani indica spesa e bollette come principale preoccupazione secondo il sondaggio Tecnè.. Il dato supera la sicurezza al 23% e condiziona il consenso tra Centrodestra e Campo Largo.. Il 53% degli italiani identifica nel carrello della spesa, nelle bollette e nei costi per l’abitazione la preoccupazione principale, secondo i dati emersi dalle interviste condotte tra il 22 e il 24 aprile. Il quadro sociale che emerge dai rilievi effettuati da Tecnè per l’agenzia delinea una nazione schiacciata dal peso economico quotidiano. La gestione delle spese domestiche domina le priorità dei cittadini, lasciando molto spazio alle altre tematiche sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spesa e bollette: il 53% degli italiani è schiacciato dal caro vita

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