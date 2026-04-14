In Ungheria, Péter Magyar ha avviato un negoziato con la presidenza della Commissione Europea, con l’obiettivo di riaprire i canali diplomatici tra Budapest e le istituzioni europee. La trattativa si svolge in un momento di tensione tra il governo ungherese e l’UE, che dura da diversi anni. Magyar si propone di ottenere lo sblocco di circa 34 miliardi di euro destinati al paese, necessari per vari progetti di sviluppo.

Péter Magyar, l’uomo destinato a guidare il governo ungherese, ha avviato una trattativa cruciale con la presidenza della Commissione Europea per ricostruire i legami diplomatici di Budapest, dopo i sedici anni di gestione di Viktor Orbán. Il nuovo leader si muove con estrema rapidità per sbloccare risorse finanziarie vitali prima della scadenza di agosto, cercando al contempo di rispondere alle stringenti richieste di Bruxelles sulla democrazia e lo stato di diritto. La corsa contro il tempo è iniziata subito dopo la vittoria elettorale di domenica scorsa. Magyar, che non assumerà ufficialmente le funzioni di primo ministro prima del 5 maggio, ha già stabilito un contatto telefonico lunedì sera con Ursula von der Leyen.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ungheria, la sfida di Magyar: 34 miliardi per sbloccare l’UE

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