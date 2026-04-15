Zelensky a Roma | la sfida per sbloccare i 90 miliardi dell’UE

Durante un incontro a Palazzo Chigi, il presidente ucraino ha richiesto di sbloccare i 90 miliardi di euro di fondi europei destinati al suo paese. Ha anche ringraziato il governo italiano per il supporto fornito. La discussione si è concentrata sulla questione dei finanziamenti europei e sulle modalità di accesso ai fondi da parte dell’Ucraina. Nessuna altra informazione è stata diffusa sui dettagli dell’incontro.

Durante il vertice bilaterale tenutosi a Palazzo Chigi, Zelensky ha espresso la necessità di sbloccare i fondi europei destinati all’Ucraina, ammirando al contempo il sostegno fornito dall’Italia. Il presidente ucraino ha incontrato Meloni per discutere dell’importanza di attivare il pacchetto economico da 90 miliardi di euro previsto dall’Unione Europea. La richiesta di attivazione delle risorse europee è stata il fulcro del colloquio tra i due leader a Roma. Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni congiunte, Zelensky ha sottolineato come la decisione di liberare la somma di 90 miliardi di euro sia un passaggio fondamentale per il Paese....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zelensky a Roma: la sfida per sbloccare i 90 miliardi dell’UE Notizie correlate Ucraina, Zelensky sente von der Leyen. Ue al lavoro per sbloccare prestito da 90 miliardi a Kiev(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen avrà questo pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente ucraino... Ungheria, la sfida di Magyar: 34 miliardi per sbloccare l’UEPéter Magyar, l’uomo destinato a guidare il governo ungherese, ha avviato una trattativa cruciale con la presidenza della Commissione Europea per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Zelensky in visita istituzionale a Roma, la viabilità; Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse; Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma. Ucraina, Meloni a Zelensky: Italia a fianco di Kiev. Occidente diviso regalo a Mosca. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it Zelensky in visita a Roma incontra Meloni e Mattarella, la premier: Sempre al fianco di KievProsegue il tour europeo di Zelensky, che oggi ha incontrato la premier italiana e il Presidente della Repubblica. panorama.it “In questi quattro anni la posizione dell’Europa e dell’Italia è rimasta sempre la stessa: al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni”, a pronunciare queste parole è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi ha ricevuto Zelensky a Roma. M facebook 'L'ITALIA SARÀ SEMPRE AL FIANCO DELL'UCRAINA' - LO HA DETTO SERGIO MATTARELLA A ZELENSKY AFFINCHÉ... x.com