Preso a pugni in un locale del capoluogo scatta il Daspo urbano per un 25enne

Un giovane di 25 anni ha ricevuto un provvedimento di Daspo urbano dopo aver colpito con un pugno una persona durante una lite in un locale di corso Carlo Alberto. La vittima ha subito ferite che hanno richiesto cure mediche e una prognosi di 30 giorni. Il provvedimento è stato applicato in seguito all'episodio avvenuto nel locale.

ANCONA - Un pugno al volto al termine di una lite all'interno di un locale di corso Carlo Alberto, con la vittima costretta a ricorrere alle cure mediche e dimessa con una prognosi di 30 giorni. Per questo episodio il Questore di Ancona ha emesso un Daspo urbano nei confronti di un 25enne di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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