Coinvolto in un litigio dentro un locale | scatta il Daspo urbano per un 26enne

Nelle ultime ore, i carabinieri hanno notificato a un 26enne di Castellabate un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.). La misura è stata emessa dal Questore di Salerno a seguito di un litigio avvenuto in un locale pubblico. Il divieto vieta al giovane di frequentare determinate zone della città per un periodo stabilito.

Un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.), emesso dal Questore di Salerno, è stato notificato dai carabinieri nelle ultime ore ad un 26enne di Castellabate. Il provvedimento notificato rientra nelle misure adottate a tutela dell’ordine e dellasicurezza pubblica e trae.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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