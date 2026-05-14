Rissa fuori da un locale a Fiuggi scatta il Daspo urbano per tre persone
Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Fiuggi hanno notificato a tre persone un provvedimento di divieto di ritorno nel centro cittadino, dopo una rissa avvenuta fuori da un locale pubblico. Il provvedimento, chiamato Daspo Urbano, durerà almeno sei mesi e vieta alle tre persone di frequentare la zona interessata. L'intervento dei carabinieri è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite tra più soggetti.
Tolleranza zero contro la violenza nei luoghi di aggregazione. Nella giornata di ieri, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno notificato un provvedimento di prevenzione amministrativa, noto come "Daspo Urbano" (D.A.C.U.R.), nei confronti di tre cittadini residenti nella città termale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Coinvolto in un litigio dentro un locale: scatta il Daspo urbano per un 26enne
Per il venditore abusivo di mimose scatta il Daspo urbano una maxi multa da 5mila euroL'uomo è stato sorpreso dalla Municipale durante i controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale, sequestrati 55 mazzi Nell’ambito dei...
Temi più discussi: Barletta, rissa fuori da un locale: 11 misure cautelari; Rissa fuori dalla discoteca in Costa Smeralda, Tony Effe in tribunale; Barletta, maxi rissa in piazza: dopo un anno scattano le misure cautelari per undici giovani VIDEO; Rissa con calci, pugni e coltelli, chiuso un night club a Olbia.
Rissa fuori da un locale: arrestati due minorenni dopo aggressione e resistenza a Faenza - Facebook facebook
Tony Effe è stato citato in giudizio diretto con l'accusa di rissa e danneggiamento. I fatti sono avvenuti nell'estate 2023 fuori da un noto locale in Sardegna ilfattoquotidiano.it/2026/05/04/ton… x.com
Violenta rissa fuori da una pizzeria: sette denunciati. Due giovani erano finiti in ospedaleBELLUNO. Sono sette in tutto i giovani denunciati dai carabinieri di Setteville dopo la violenta rissa verificatasi nella notte del 3 maggio scorso fuori da una pizzeria del posto. A riportarlo sono i ... ildolomiti.it
Barletta, rissa fuori da un locale in piazza Marina: 11 giovani raggiunti da misure cautelariGli indagati sono tutti giovani, residenti tra Barletta e Cerignola, e sarebbero coinvolti nei fatti avvenuti nella notte tra l’1 e il 2 marzo 2025 nei pressi di un locale di piazza Marina, nel centro ... giornaledipuglia.com