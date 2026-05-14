Rissa fuori da un locale a Fiuggi scatta il Daspo urbano per tre persone

Da frosinonetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Fiuggi hanno notificato a tre persone un provvedimento di divieto di ritorno nel centro cittadino, dopo una rissa avvenuta fuori da un locale pubblico. Il provvedimento, chiamato Daspo Urbano, durerà almeno sei mesi e vieta alle tre persone di frequentare la zona interessata. L'intervento dei carabinieri è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite tra più soggetti.

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Tolleranza zero contro la violenza nei luoghi di aggregazione. Nella giornata di ieri, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno notificato un provvedimento di prevenzione amministrativa, noto come "Daspo Urbano" (D.A.C.U.R.), nei confronti di tre cittadini residenti nella città termale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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