Rissa fuori da un locale a Fiuggi scatta il Daspo urbano per tre persone

Nella giornata di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Fiuggi hanno notificato a tre persone un provvedimento di divieto di ritorno nel centro cittadino, dopo una rissa avvenuta fuori da un locale pubblico. Il provvedimento, chiamato Daspo Urbano, durerà almeno sei mesi e vieta alle tre persone di frequentare la zona interessata. L'intervento dei carabinieri è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite tra più soggetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui