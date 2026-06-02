Nel presepe 2026, si vedono abeti provenienti dal Pollino e elementi delle tradizioni rurali di Atessa. Tra le figure, una pecora nera ha suscitato curiosità per il suo simbolismo. Inoltre, i Re Magi saranno rappresentati in versione marina, reinterpretando le tradizioni legate al mare. Questi cambiamenti sono stati presentati come parte della rassegna, senza ulteriori spiegazioni ufficiali sui significati o le motivazioni dietro le scelte.

? Punti chiave Cosa nasconde il simbolismo della singola pecora nera nel presepe?. Come verranno reinterpretati i Re Magi nella tradizione marinara?. Dove si trova l'abete bianco che dominerà la scena principale?. Perché la Torre del Gregge è fondamentale per la scenografia?.? In Breve Abete bianco di 25 metri proveniente dal bosco di Cugno dell'Acero nel Pollino. Scenografia rurale con Pinciare e Pagliarelli in piazza San Pietro ad Atessa. Simbolismo della pecora nera e della torre Migdal Eder nella rappresentazione. Natività marinara nell'Aula Paolo VI grazie a donazione Fondazione Carnevale di Viareggio. L’Arcidiocesi di Chieti-Vasto prepara il presepe per il Natale 2026 tra tradizioni rurali e simbolismo marino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Presepe 2026: tra abeti del Pollino e tradizioni rurali ad Atessa

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