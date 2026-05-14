L’estate 2026 vede l’apertura di centri estivi agricoli dedicati ai bambini, pensati per far vivere loro esperienze in campagna e riscoprire le tradizioni rurali. L’iniziativa si svolge durante le vacanze scolastiche, quando molti genitori si trovano ancora impegnati nel lavoro in città. Questi centri offrono attività legate all’agricoltura e alla vita rurale, con programmi specifici per coinvolgere i bambini e farli avvicinare alla natura.

Con l’arrivo della stagione estiva con la fine delle scuole e i genitori ancora impegnati al lavoro in città si apre l’annoso problema di tenere impegnati i più piccoli magari in qualcosa di proficuo che possa coniugare apprendimento e svago. Con l’estate 2026 si apre una possibilità nuova: quella del centro estivo in campagna. Domenica prossima, 17 maggio, Coldiretti e Campagna Amica organizzano il primo open day dei centri estivi in campagna con agriturismi e fattorie didattiche (l’elenco regione per regione è disponibile su www.campagnamica.it) che apriranno i battenti per accogliere bambini e genitori e mostrare loro le opportunità legate ai centri estivi “agricoli” a contatto con la natura.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Estate 2026, al via i centri estivi agricoli per bambini per riscoprire campagna e tradizioni rurali

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