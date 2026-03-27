Taglio del nastro ad Atessa per l' inaugurazione di DesTEENazioni FOTO

Ad Atessa si è svolta l’inaugurazione dello spazio DesTEENazioni, che si trova nei locali dell’ex tribunale. L’edificio, recentemente ristrutturato, ospita anche il primo eco museo abruzzese “Riexperia”. L’apertura di DesTEENazioni rappresenta una nuova destinazione per l’immobile, con un focus dedicato ai giovani. La cerimonia ha previsto il taglio del nastro e la presenza di autorità locali.

Il nuovo spazio multifunzionale nei locali dell’ex tribunale nasce per costruire relazioni, creare una rete e generare fiducia Taglio del nastro ad Atessa per l'apertura delo spazio DesTEENazioni, nei locali dell’ex tribunale. L’edificio ristrutturato, che ospita da pochi mesi anche il primo eco museo abruzzese “Riexperia”, rinasce con una nuova vocazione tutta dedicata ai giovani. Al via da subito le attività totalmente gratuite aperte a tutti i giovani tra gli 11 e i 21 anni.“Questa inaugurazione - ha spiegato l'assessore alle politiche sociali del Comune di Atessa, Ilenia Tumini, che ha seguito personalmente il progetto -:mi... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Taglio del nastro ad Atessa per l'inaugurazione di DesTEENazioni [FOTO] Articoli correlati Ricerca e sperimentazione ad alta tecnologia: il taglio del nastroInaugurato oggi 2 marzo il Quantum Computing Lab, la nuova struttura dell’Università di Padova dedicata a ricerca e sperimentazione ad alta... La Minerva torna ad Arezzo: anche il ministro Giuli al taglio del nastro della mostraAREZZO – Arezzo riabbraccia la sua divinità protettrice in un clima di solenne celebrazione che profuma di identità ritrovata. Approfondimenti e contenuti su Taglio del nastro ad Atessa per... Temi più discussi: Taglio del nastro al campus dell’Its Academy Meccatronico Veneto a Vicenza; Taglio del nastro per ‘La Stanza Lilla’ a Chiaromonte; La sanità territoriale si rafforza, taglio del nastro per la Casa della Comunità di Nocera Umbra; Messa in sicurezza e memoria. Taglio del nastro per il sentiero. Via a Spazio Conad ad Andria. A ottobre aprirà la galleria commercialeTaglio del nastro nel nuovo Spazio Conad di Andria, all'interno del centro commerciale Fidelis. La Margherita restituisce alla città un punto vendita nuovo ... distribuzionemoderna.info Taglio del nastro per la nuova mensa alla scuola Ignoto Militi di Caronno PertusellaNella mattinata di sabato 28 marzo è in programma l'inaugurazione alla scuola primaria con taglio del nastro, musica e attività per bambini ... varesenews.it Taglio del nastro per la nuovissima mega struttura alle porte della città #ArianoIrpino - facebook.com facebook