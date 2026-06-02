presepe 2026 a san pietro tra abruzzo e mare

Notizia in breve

L'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, l'Associazione Amici del Presepe di Atessa, la Libera Confraternita degli Artisti e il Centro Educazione Carcerario Santi Pietro e Paolo di Vasto realizzeranno un presepe in piazza San Pietro per il Natale 2026. La creazione sarà esposta tra l’Abruzzo e il mare. La collaborazione coinvolge diverse realtà locali e si concentrerà sulla tradizione natalizia nella capitale della cristianità. La messa in scena è prevista per il Natale 2026.