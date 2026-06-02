Presepe 2026 a San Pietro tra Abruzzo e mare
L'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, l'Associazione Amici del Presepe di Atessa, la Libera Confraternita degli Artisti e il Centro Educazione Carcerario Santi Pietro e Paolo di Vasto realizzeranno un presepe in piazza San Pietro per il Natale 2026. La creazione sarà esposta tra l’Abruzzo e il mare. La collaborazione coinvolge diverse realtà locali e si concentrerà sulla tradizione natalizia nella capitale della cristianità. La messa in scena è prevista per il Natale 2026.
AGI - L'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, insieme con l' Associazione Amici del Presepe di Atessa, la Libera Confraternita degli Artisti e il Centro Educazione Carcerario Santi Pietro e Paolo di Vasto, realizzerà il tradizionale presepe in piazza San Pietro per il Natale 2026. Mentre il maestoso abete bianco, di circa 25 metri, che verrà innalzato nella piazza, proverrà dal bosco di Cugno dell'Acero, nel comune di Terranova di Pollino (Potenza). La Fondazione Carnevale di Viareggio (Lucca) donerà infine il presepe per l' Aula Paolo VI. Lo rende noto il Governatorato. Per quanto riguarda il presepe proveniente da Atessa, i promotori, si legge in... 🔗 Leggi su Agi.it
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