Natale 2026 dalla provincia di Chieti il tradizionale presepe in piazza San Pietro

Notizia in breve

Per il Natale 2026, in piazza San Pietro sarà allestito un presepe realizzato dall’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, dall’associazione Amici del Presepe di Atessa, dalla Libera Confraternita degli Artisti e dal Centro Educazione Carcerario di Vasto. La creazione sarà frutto della collaborazione tra le diverse realtà. La realizzazione del presepe è prevista come tradizionale evento natalizio. La composizione sarà collocata in uno degli spazi principali del Vaticano.