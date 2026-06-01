Natale 2026 dalla provincia di Chieti il tradizionale presepe in piazza San Pietro
Per il Natale 2026, in piazza San Pietro sarà allestito un presepe realizzato dall’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, dall’associazione Amici del Presepe di Atessa, dalla Libera Confraternita degli Artisti e dal Centro Educazione Carcerario di Vasto. La creazione sarà frutto della collaborazione tra le diverse realtà. La realizzazione del presepe è prevista come tradizionale evento natalizio. La composizione sarà collocata in uno degli spazi principali del Vaticano.
Sarà l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, insieme con l’associazione Amici del Presepe di Atessa, la Libera Confraternita degli Artisti e il Centro Educazione Carcerario Santi Pietro e Paolo di Vasto, a realizzare il tradizionale presepe in piazza San Pietro per il Natale 2026. Come riporta Lapresse. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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