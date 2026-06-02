Presentata la Rete MoVI Manfredonia | nasce una nuova alleanza del volontariato per il territorio
È stata presentata la Rete MoVI Manfredonia, un’alleanza tra associazioni di volontariato del territorio. Alla cerimonia erano presenti il Presidente nazionale del MoVI e la Presidente regionale di MoVI Puglia. Sono stati illustrati gli obiettivi di rafforzare le attività di solidarietà e promuovere la collaborazione tra i vari gruppi di volontariato locali. La rete si propone di coordinare le iniziative di supporto alla comunità e di favorire lo scambio di risorse tra le associazioni coinvolte.
Presenti il Presidente nazionale del MoVI Gianluca Cantisani, la Presidente MoVI Puglia Patrizia Cavallone, il Presidente MoVI Foggia prof. Lelio Pagliara, il Sindaco Domenico La Marca, la Vicesindaca e Assessora alle Politiche Educative Cecilia Simone e i rappresentanti del Movimento di Volontariato Italiano a livello regionale e provinciale. Particolarmente significativa la presenza del Presidente nazionale del MoVI, Gianluca Cantisani, della Presidente MoVI Puglia Patrizia Cavallone e del Presidente MoVI Foggia, prof. Lelio Pagliara, che hanno sottolineato l'importanza strategica della nascita della rete locale come modello di coordinamento e sviluppo del volontariato sul territorio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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