Presentata la Rete MoVI Manfredonia | nasce una nuova alleanza del volontariato per il territorio

Notizia in breve

È stata presentata la Rete MoVI Manfredonia, un’alleanza tra associazioni di volontariato del territorio. Alla cerimonia erano presenti il Presidente nazionale del MoVI e la Presidente regionale di MoVI Puglia. Sono stati illustrati gli obiettivi di rafforzare le attività di solidarietà e promuovere la collaborazione tra i vari gruppi di volontariato locali. La rete si propone di coordinare le iniziative di supporto alla comunità e di favorire lo scambio di risorse tra le associazioni coinvolte.