A Manfredonia nasce la Rete MoVI

Lunedì 1° giugno 2026 alle 11:00 si terrà a Manfredonia una conferenza stampa presso la Sala delle Vetrate di Palazzo San Domenico. Verrà presentata ufficialmente la nuova rete locale del MoVI, il Movimento di Volontariato Italiano. L’evento sarà dedicato alla comunicazione dell’avvio di questa iniziativa, coinvolgendo rappresentanti e volontari. Nessun dettaglio aggiuntivo sui partecipanti o sui contenuti specifici dell’incontro.

Si terrà lunedì 1° giugno 2026, alle ore 11:00, presso la Sala delle Vetrate di Palazzo San Domenico a Manfredonia, la conferenza stampa ufficiale di presentazione della nuova rete locale del MoVI (Movimento di Volontariato Italiano). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in rete e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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