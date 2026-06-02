Presagio Festival 2026 al PAV di Torino | programma orari e line up dell' evento open air
Il Presagio Festival si terrà il 6 giugno 2026 al PAV di Torino, trasformando il parco in un evento all’aperto. La manifestazione prevede un programma con musica dal vivo e performance artistiche. La line-up sarà composta da diversi artisti e gruppi, con orari da definire. L’evento durerà tutta la giornata, coinvolgendo vari spazi del parco. La partecipazione è aperta al pubblico e non sono stati ancora annunciati dettagli sui biglietti.
Sabato 6 giugno 2026, il PAV Parco Arte Vivente di Torino si trasforma nel palcoscenico a cielo aperto di "Presagio Festival". L'evento open air, ospitato negli spazi del Centro sperimentale d'arte contemporanea di via Giordano Bruno 31, propone un format interdisciplinare che unisce la cultura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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