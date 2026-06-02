Presagio Festival 2026 al PAV di Torino | programma orari e line up dell' evento open air

Notizia in breve

Il Presagio Festival si terrà il 6 giugno 2026 al PAV di Torino, trasformando il parco in un evento all’aperto. La manifestazione prevede un programma con musica dal vivo e performance artistiche. La line-up sarà composta da diversi artisti e gruppi, con orari da definire. L’evento durerà tutta la giornata, coinvolgendo vari spazi del parco. La partecipazione è aperta al pubblico e non sono stati ancora annunciati dettagli sui biglietti.