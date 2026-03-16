Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026 | programma orari streaming

La Milano-Torino 2026 si svolge questa settimana e sarà trasmessa in diretta televisiva. La corsa coinvolge diversi team e corridori e si terrà in Italia, con partenza e arrivo rispettivamente a Milano e Torino. Sono previsti vari orari di partenza e diverse modalità di streaming, offrendo agli appassionati numerose opzioni per seguire l’evento.

Sarà una settimana piena di eventi per il ciclismo internazionale. Dopo la Tirreno-Adriatico ed in attesa della Milano-Sanremo, il nostro paese sarà ancora al centro dell’attenzione con la Milano-Torino 2026. La corsa italiana, la più antica del mondo, festeggerà mercoledì 18 marzo la sua edizione numero 107 con una gara che si prospetta come sempre entusiasmante. La corsa che unisce le due grandi capitali del Nord conferma lo stesso percorso del 2025, quando fu Isaac del Toro a conquistare il successo. Percorso classico di 174 chilometri con partenza da Rho (Milano) ed arrivo a Torino con la classica scalata fino alla Basilica di Superga. In attesa di capire se il messicano campione in carica sarà della partita, uno dei grandi favoriti sarà Giulio Pellizzari, reduce dal podio nella Corsa dei due mari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026: programma, orari, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv Brescia-Milano e Tortona-Virtus Bologna, Coppa Italia basket 2026: orari semifinali, programma, streamingSabato 21 febbraio si disputerà il penultimo atto della Coppa Italia 2026 di basket: all’Inalpi Arena di Torino le semifinali metteranno di fronte... Dove vedere in tv Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2026: orari gara-1 semifinali, programma, streamingConegliano-Novara e Scandicci-Milano sono le semifinali dei playoff scudetto di volley femminile, che incominceranno nel weekend del 14-15 marzo. Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici Tutto quello che riguarda Dove vedere in tv la Milano Torino 2026... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Milano-Torino 2026; Dove vedere Torino-Parma, il tennis e tutto lo sport in tv del 13 marzo; Napoli-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari. Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026: programma, orari, streamingSarà una settimana piena di eventi per il ciclismo internazionale. Dopo la Tirreno-Adriatico ed in attesa della Milano-Sanremo, il nostro paese sarà ... oasport.it Milano-Torino 2026: dove vedere la corsa in tv e streamingMilano-Torino 2026: guida completa alla diretta tv e streaming della storica corsa ciclistica con i broadcaster in Italia, Europa e Nord America. milanosportiva.com Reggio Calabria, Bari, Cagliari, Napoli, Roma, Bologna, Pisa, Padova, Milano, Torino, Venezia, Ragusa. Questo è l’appello collettivo di tantissimi giovani per dire NO alla legge Nordio. Sono studenti, avvocati, professionisti, magistrati. Sono persone che hann - facebook.com facebook Una corsa, un MiTo. A race, a myth. #MilanoTorino @CA_Ita x.com