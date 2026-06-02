Firenze, 2 giugno 2026 – Testimonianze da Congo, Sud Sudan e Iran e una preghiera per la pace che, a Firenze, su iniziativa della Comunità di Sant'Egidio, si terrà giovedì 4 giugno, alle ore 18, nella Chiesa di Santa Maria dei Ricci in via del Corso. Ci saranno Noelle, Claire, Joseph. e insieme tanti amici che un pezzo caduto del muro della storia lo ricostruiscono qui, nel centro storico di Firenze e nei quartieri della città dove vanno accanto a quelli che rischiano di restare senza nome. La campagna contro la pena di morte, donare la lingua italiana a chi non la conosce ancora, creare case per le persone disabili, non lasciare soli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Nicholas, iraniano cristiano, alla preghiera per la pace a Firenze

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