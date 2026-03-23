preghiera per la pace in diretta con gerusalemme

In un momento in cui il Medio Oriente è tragicamente al centro delle cronache internazionali, l’Arcidiocesi di Pesaro promuove un appuntamento di grande valore informativo e umano. Oggi la Cattedrale di Santa Maria Assunta ospiterà un incontro che metterà in collegamento diretto la città con Gerusalemme, per ascoltare la testimonianza di chi vive quotidianamente il conflitto. Protagonista della serata sarà padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa e figura autorevole nel dialogo interreligioso, che interverrà in video collegamento dalla città santa. L’intensificarsi della guerra in corso gli impedisce infatti di lasciare la Terra Santa, rendendo ancora più significativa la possibilità di ascoltare la sua voce in diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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