Mantova si stringe per la pace | itinerario di preghiera nei santuari

A Mantova, la Diocesi ha organizzato una serie di celebrazioni liturgiche nei principali santuari del territorio. Questi appuntamenti fanno parte di un'iniziativa per rispondere all'appello di un pontefice, che durante la Pasqua aveva invitato i fedeli a manifestare con il cuore il desiderio di pace. L'iniziativa coinvolge diverse chiese e si svolge nel rispetto delle norme vigenti.

La Diocesi di Mantova ha avviato una serie di celebrazioni liturgiche nei principali santuari del territorio per rispondere all’appello lanciato da Leone XIV, che durante la Pasqua ha esortato i fedeli a manifestare con il cuore il desiderio di pace. Il programma prevede una sequenza di liturgie con intenti specifici che coinvolgerà diverse comunità locali tra martedì 14 e sabato 18 aprile. Il movimento di preghiera che sta interessando il mondo cattolico affonda le sue radici nella veglia celebrata nella Basilica di San Pietro lo scorso sabato 11 aprile. In quell’occasione, il Pontefice aveva invitato tutti a unirsi alla sua richiesta di riconciliazione, chiedendo che venisse meno il turbine della sofferenza e della distruzione causata dai conflitti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova si stringe per la pace: itinerario di preghiera nei santuari Forlì si stringe in preghiera per le giovani vittime di Crans-MontanaForlì si prepara a un momento di raccoglimento e preghiera in memoria delle vittime della tragedia avvenuta a Crans-Montana. Bandiere della pace nei comuni: iniziative educative per la pace nei luoghi di sviluppo dei bambiniBari, 6 febbraio 2026 — Nelle scuole e negli asili della Città di Bari, la pace è arrivata in forma di bandiera. Argomenti più discussi: ? Drammatico frontale auto-moto: ragazzo muore all'ospedale Civile; Le pagelle dei manager della sanità in Lombardia: la rimonta del Niguarda in testa con Ats Milano (ma Brescia batte tutti); La Curva Te si stringe attorno al 46enne: niente coreografia, oggi tifiamo il doppio; Tre dubbi per D’Angelo: il rilancio di Ruggero e Nagy e la coppia Lapadula-Artistico?. Sabato alle 15, il match contro il Mantova I virgiliani occupano l'undicesimo posto in classifica con 40 punti facebook Il nuovo one-man-show di Giovanni Vernia debutterà il 5 maggio al Teatro Nuovo di Verona, sarà il 15 maggio al Teatro Sociale di Mantova, approderà il 29 maggio al Teatro Clerici di Brescia. Lo abbiamo intervistato x.com