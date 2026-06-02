Il 2 giugno si invita a rivolgersi all’Angelo Custode prima di dormire, come momento di preghiera serale. Viene suggerito di affidare al proprio Angelo le fatiche, le gioie e le preoccupazioni della giornata. L’obiettivo è trovare serenità e tranquillità durante la notte, affidando tutto alla protezione spirituale. La preghiera rappresenta un gesto di condivisione e di richiesta di pace prima di riposare.

Un’occasione preziosa per deporre fatiche, gioie e preoccupazioni ai piedi del Signore: il nostro Angelo Custode ci accompagni in questa notte con serenità. Questo momento di raccoglimento diventa l’occasione preziosa per deporre con fiducia ogni fatica, le preoccupazioni vissute e le gioie di questo giorno ai piedi del Signore, pronti ad abbandonarci al Suo abbraccio paterno. In questo spazio di preghiera, chiediamo con umiltà il perdono per le nostre fragilità quotidiane, certi che la Sua misericordia opera per noi anche nell’oscurità più fitta. Al termine di questo martedì, rivolgiamoci con totale fiducia al nostro Angelo Custode e a quello dei nostri cari. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 2 giugno: rivolgiamoci all’Angelo Custode prima di dormire

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