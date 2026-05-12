Alle 21 di questa sera, nel momento in cui il sole tramonta e le luci si abbassano, si rinnova la tradizione di affidare la propria giornata all’Angelo Custode attraverso una preghiera serale. Questo gesto, praticato ogni sera, invita a chiedere protezione e conforto, mantenendo vivo il legame con un momento di riflessione e spiritualità prima di concludere il giorno.

Quando il giorno volge al termine e il silenzio avvolge ogni cosa, ritroviamo la pace nell’abbraccio del nostro Angelo Custode con la preghiera della sera. Mentre le ombre della sera si allungano e il trambusto del mondo finalmente tace, sentiamo nascere in noi il desiderio profondo di ritrovare la pace nel silenzio del cuore. È il momento di deporre le fatiche, le preoccupazioni e le gioie di questo giorno ai piedi del Signore. In questo spazio di preghiera, chiediamo con umiltà il perdono per le nostre fragilità quotidiane, certi che la Sua misericordia opera per noi anche nell’oscurità più fitta. Non siamo soli in questa veglia: schiere di angeli vegliano su di noi.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 12 maggio: invoca la protezione dell’Angelo Custode

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