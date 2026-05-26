Nel silenzio che avvolge la fine del giorno, mettiamoci alla presenza del Signore e invochiamo la protezione dei messaggeri celesti per un riposo sereno. Mentre le ombre della sera si allungano e il trambusto del mondo finalmente tace, sentiamo nascere in noi il desiderio profondo di ritrovare la pace nel silenzio del cuore. Questo momento di raccoglimento diventa l’occasione preziosa per deporre con fiducia ogni fatica, le preoccupazioni vissute e le gioie di questo giorno ai piedi del Signore, pronti ad abbandonarci al Suo abbraccio paterno. In questo spazio di preghiera, chiediamo con umiltà il perdono per le nostre fragilità quotidiane, certi che la Sua misericordia opera per noi anche nell’oscurità più fitta. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 26 maggio: affidiamo la notte al nostro Angelo Custode

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Preghiere della Sera di oggi 16 Maggio 2026 - Sabato della VI Sett. di Pasqua

Notizie e thread social correlati

Preghiera della sera 17 maggio: affidiamo la notte alla Santissima TrinitàQuesta sera, prima di andare a dormire, molte persone si fermano a pregare, affidando la notte alla Santissima Trinità.

Preghiera della sera 12 maggio: invoca la protezione dell’Angelo CustodeAlle 21 di questa sera, nel momento in cui il sole tramonta e le luci si abbassano, si rinnova la tradizione di affidare la propria giornata...

Argomenti più discussi: Una Veglia di preghiera e unità con il dono dello Spirito Santo; L’agenda degli appuntamenti da martedì 19 a domenica 31 maggio; San Filippo Neri, sacerdote (26 maggio): l’Apostolo di Roma e l’origine dell’Oratorio; Censurata la preghiera degli alpini Festa con polemiche e irritazione.

16/5/26. Foglietto parrocchiale della domenica dell'Ascensione della CCS Cavarzere Centro (S. Mauro e S. Giuseppe e parrocchie collegate) x.com

Preghi le Preghiere del Mattino e della Sera del 1662 BCP ogni giorno? reddit