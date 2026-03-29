Precipita per cento metri sulle montagne della Bergamasca | morto un escursionista di 25 anni

Un giovane di 25 anni è morto dopo essere scivolato e caduto per circa cento metri sulle montagne delle prealpi Orobie, nella provincia di Bergamo. L’incidente si è verificato in una zona di montagna frequentata da escursionisti, e sul posto sono intervenuti i soccorsi senza poter fare nulla per salvare la vittima. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai soccorritori.

Un escursionista di 25 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per un centinaio di metri sulle prealpi Orobie nella Bergamasca. Vani i tentativi di soccorso per tentare di salvarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tragedia sulle montagne di Saint Moritz: trovato morto Luciano Capasso, 25 anni di QualianoÈ stato ritrovato senza vita il corpo di Luciano Capasso, 25 anni, originario di Qualiano, nel Napoletano, scomparso da cinque giorni sulle montagne... Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita per 10 metri e muore a 65 anni davanti all'amicoFRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12. Approfondimenti e contenuti su Precipita per cento metri sulle... Temi più discussi: Alpinista scivola e precipita per 100 metri nel canale ghiacciato, gli amici lanciano l'allarme: la 38enne ferita è stata elitrasportata...; Tragedia in montagna: poggia i bastoncini sul ghiaccio, scivola e muore dopo esser precipitato per 150 metri. Era sull'unico tratto di sentiero esposto; Alpinista veronese precipita nel vajo per cento metri: recuperata dall’elicottero; In gita in Alpago con l'amico, scivola da un sentiero e precipita per 100 metri. Morto sul colpo escursionista di Conegliano. Alpinista veronese precipita nel vajo per cento metri: recuperata dall’elicotteroPaura sul Vajo degli Scagni, nel Vicentino, per una alpinista veronese precipitata in un vajo: recuperata dall'elisoccorso. veronaoggi.it Operaio precipita per otto metri: grave. Era su una palazzina in ristrutturazioneStava lavorando a una palazzina in ristrutturazione quando è precipitato di sotto per un’altezza di almeno otto metri. Paura ieri pomeriggio per un operaio, all’interno del porto dorico. L’uomo, 52 ... ilrestodelcarlino.it Scout precipita nella Gola di Cavagrande, salvato dopo ore di soccorsi. Il minore si è fratturato una gamba scivolando in un'area impervia. In campo Soccorso alpino, 118, Guardia di finanza e vigili del fuoco #TgrSicilia x.com Tragedia all'Azteca prima di Messico-Portogallo: un tifoso precipita dalla tribuna e perde la vita - facebook.com facebook