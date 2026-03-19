Un uomo di 65 anni è morto questa mattina a Frisanco, in provincia di Pordenone, dopo essere scivolato sul ghiaccio e precipitando per circa dieci metri durante un'escursione. L'incidente è avvenuto alle ore 12 mentre era accompagnato da un amico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'era più nulla da fare.

FRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12.30 a Poffabro di Frisanco, Pordenone, in Valcolvera. L'uomo è scivolato per circa 10 metri da 1.300 metri di altezza nell'area compresa tra Casera Valine e Casera Salincheit in un versante esposto a nord, dove c'era ancora abbondante presenza di neve e ghiaccio. A chiamare il 112 è stato un compagno di escursione del 65enne. I soccorsi Sul posto è intervenuto l'elisoccorso regionale che ha operato con il supporto di due tecnici della stazione di Maniago del soccorso alpino, trasportati in quota con l'elicottero. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita per 10 metri e muore a 65 anni davanti all'amico

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