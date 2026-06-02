praxis via alle iscrizioni torna la scuola di filosofia

Dal 23 al 25 luglio, Forlì ospiterà la riapertura della scuola di filosofia Praxis, con le iscrizioni già aperte. La tre giorni si svolgerà nell’aula 12 del Teaching e vedrà la partecipazione di studenti e docenti. La manifestazione vede il ritorno di un evento dedicato alla discussione e allo studio filosofico, coinvolgendo la comunità locale e appassionati di pensiero critico. La scuola sarà aperta a chi desidera approfondire tematiche filosofiche e partecipare alle lezioni.

Per tre giorni Forlì diventerà la città della filosofia. Dal 23 al 25 luglio l’aula 12 del Teaching Hub del Campus universitario di viale Corridoni, infatti, ospiterà la tredicesima edizione della Scuola di filosofia Praxis, quest’anno dedicata al tema ‘ Pensiero:Macchina ’, un titolo che richiama il dibattito sull’ intelligenza artificiale e sul rapporto tra uomo e tecnologia, ma che – spiegano gli organizzatori – vuole spostare radicalmente il punto di vista. La domanda non sarà infatti se le macchine possono pensare’, ma se il pensiero stesso, nella sua dimensione creativa e generativa, possa essere considerato una macchina capace di produrre concetti, percorsi e nuovi modi di interpretare la realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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