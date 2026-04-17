Scuola estiva di Astronomia 2026 a Matera | iscrizioni entro il 29 maggio per la XV edizione di A scuola di Stelle
Sono state aperte le iscrizioni per la XV edizione della Scuola Nazionale Estiva di Astronomia, intitolata “A scuola di Stelle”, che si svolgerà a Matera dal 6 al 10 luglio 2026. La scadenza per presentare le domande è fissata al 29 maggio. La scuola offre un programma di lezioni e attività dedicate a studenti e appassionati di astronomia, con un focus sui fenomeni celesti e le scoperte recenti.
Sono aperte le iscrizioni alla XV edizione della Scuola Nazionale Estiva di Astronomia (SNEA) “A scuola di Stelle”, in programma a Matera dal 6 al 10 luglio 2026. L’iniziativa è promossa dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme alla Società Astronomica Italiana (SAIt), con la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e il supporto della “Spark Me Space Academy” di Openet Technologies. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Iscrizioni scuola 2026/27 e obbligo vaccini: entro il 10 marzo invio degli elenchi alle AslLa nota ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 202627 richiama i dirigenti scolastici agli adempimenti previsti dall’articolo 3-bis del...
Leggi anche: Progetti musicali a scuola: iscrizioni aperte per la XXXVII Rassegna Nazionale INDIRE con scadenza invio dei lavori al 6 maggio 2026
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: ATP FROSINONE – FLUSSI INPS PERSONALE ATA 15 APRILE 2026; La fisica è uno spettacolo. A Cesena un convegno nazionale con esperti, docenti e artisti; ATP RIETI – I.C. Ricci – supplenza infanzia posto comune.
Reggio, domani cerimonia di apertura della Scuola Estiva di AstronomiaSi terrà domani, lunedì 21 luglio 2025, alle ore 17:00, presso il Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la cerimonia di apertura della XXX edizione Scuola Estiva ... rainews.it
A Saint-Barthélemy a scuola sotto le stelleSono 24 i corsisti dell'edizione 2025 della scuola estiva di astronomia dell'Osservatorio di Saint-Barthélemy. Fra di loro, astrofili di lungo corso e anche curiosi alle prime esperienze fra le stelle ... rainews.it
PLS- UNINA Scuola estiva docenti (@pls.unina.scuolaestivadocenti) Reels facebook