Scuola estiva di Astronomia 2026 a Matera | iscrizioni entro il 29 maggio per la XV edizione di A scuola di Stelle

Sono state aperte le iscrizioni per la XV edizione della Scuola Nazionale Estiva di Astronomia, intitolata “A scuola di Stelle”, che si svolgerà a Matera dal 6 al 10 luglio 2026. La scadenza per presentare le domande è fissata al 29 maggio. La scuola offre un programma di lezioni e attività dedicate a studenti e appassionati di astronomia, con un focus sui fenomeni celesti e le scoperte recenti.