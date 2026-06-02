Il circuito podistico solidale “Prato per la Vita 2026” arriva a Vergaio, con una partecipazione numerosa. La corsa si svolge il 2 giugno, coinvolgendo cittadini e appassionati di corsa. L’evento si svolge su un percorso cittadino, con partenza e arrivo in zona Vergaio. La manifestazione continua a raccogliere iscrizioni, confermando il suo ruolo di appuntamento estivo consolidato nel territorio.

Prato, 2 giugno 2026 – Prosegue con una partecipazione sempre significativa il circuito podistico solidale “Prato per la Vita 2026”, iniziativa che da anni accompagna l'estate pratese coniugando attività fisica, aggregazione e sostegno concreto a favore di importanti realtà del territorio. La nona tappa del circuito è in programma giovedì 4 giugno a Vergaio, presso il Circolo MCL, con partenza libera dalle ore 19.00 alle 20.00. I partecipanti potranno scegliere tra un percorso di circa 8 chilometri e una mini camminata di 4 chilometri, aperta a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all'insegna del movimento e della condivisione, senza alcuna finalità agonistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato per la Vita, nuova tappa: si corre a Vergaio

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