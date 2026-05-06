Prato per la Vita prima tappa segnata dal maltempo ma i podisti non si arrendono

L'edizione 2026 di “Prato per la Vita” è partita da Santa Lucia, nonostante il maltempo abbia coinvolto la prima tappa. Il circuito podistico serale, che combina corsa e solidarietà, si svolge nella città e coinvolge appassionati di corsa di diverse età. La manifestazione si svolge in diverse tappe e si propone di unire l’attività fisica con iniziative di beneficenza. La partecipazione resta elevata, nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Prato, 5 maggio 2026 – Ha preso il via da Santa Lucia l’edizione 2026 di “Prato per la Vita”, circuito podistico serale che unisce attività motoria e impegno solidale. Al Circolo Arci Paolo Rossi di via del Guado, circa un centinaio di podisti hanno risposto presente al primo appuntamento, nonostante una serata che richiedeva determinazione e spirito di partecipazione. Con ritrovo alle 19 e partenze libere tra le 19.15 e le 20, i partecipanti hanno potuto scegliere tra due percorsi, rispettivamente di 8 e 4 chilometri, in un contesto organizzato con attenzione e supportato dal servizio ambulanza della Pubblica Assistenza. La manifestazione, realizzata in collaborazione con le società podistiche del territorio sotto l’egida del Comitato Uisp di Prato, si conferma un appuntamento itinerante capace di coinvolgere la comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato per la Vita, prima tappa segnata dal maltempo ma i podisti non si arrendono Notizie correlate A Chieti inizia la conta dei danni del maltempo, il sindaco Ferrara: "Città segnata, ma pronta a ripartire con interventi rapidi e mirati”Sono attualmente in corso sopralluoghi tecnici su tutto il territorio comunale per valutare l’entità degli interventi necessari; richiesto lo stato... Un Dragone che corre. A Prato i podisti cinesi sono più di duecentoPrato, 20 aprile 2026 – “Sono semplicemente una delle tante voci che oggi danno ritmo a un gruppo diventato qualcosa di importante: sono la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prato per la vita, tornano le corse serali nei quartieri; ‘Prato per la vita’, tornano le corse podistiche serali Uisp: tredici tappe tra sport e solidarietà; Riparte Prato per la vita, si comincia da Santa Lucia; In presidio per la vita indipendente. Prato per la Vita, prima tappa segnata dal maltempo ma i podisti non si arrendonoPrato, 5 maggio 2026 – Ha preso il via da Santa Lucia l’edizione 2026 di Prato per la Vita, circuito podistico serale che unisce attività motoria e impegno solidale. Al Circolo Arci Paolo Rossi di v ... lanazione.it Riparte Prato per la vita, si comincia da Santa LuciaPrato, 3 maggio 2026 – Prende il via martedì 5 maggio da Santa Lucia l’edizione 2026 di Prato per la Vita, circuito podistico serale che unisce attività fisica e solidarietà. Il ritrovo è fissato al ... lanazione.it Maltempo forte a Prato: sale il livello dei fiumi, traffico in tilt x.com A Prato ci sono torri medievali nascoste dentro i palazzi normali. Non è una metafora. Sono strutture in pietra alberese, alte fino a 25 metri, costruite nel XII e XIII secolo. Sono ancora lì, in via Garibaldi, in piazza Lippi, in piazza San Domenico. Solo che non le v - facebook.com facebook