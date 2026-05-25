Prato per la Vita si avvicina la tappa di Figline

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il circuito podistico solidale “Prato per la Vita 2026” si prepara alla tappa di Figline, con una partecipazione sempre più numerosa. L’evento, ormai stabile nell’estate pratese, combina attività motoria, socializzazione e supporto alle realtà locali.

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Prato, 25 maggio 2026 – Prosegue con una partecipazione sempre numerosa il circuito podistico solidale “Prato per la Vita 2026”, appuntamento ormai diventato una presenza fissa dell’estate pratese, capace di unire attività motoria, aggregazione e sostegno concreto alle realtà del territorio. L’ottava tappa, in programma giovedì 28 maggio, sarà organizzata dalla ASD 29 Martiri di Figline presso il Circolo ARCI 29 Martiri in Via di Cantagallo, località Figline di Prato, con ritrovo e partenza libera dalle ore 19.00. I partecipanti potranno scegliere tra un percorso di circa 8 chilometri ed uno ridotto di 4 chilometri, pensato anche per chi desidera trascorrere una serata all’aria aperta all’insegna del movimento e della convivialità, senza finalità agonistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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