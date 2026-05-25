Prato, 25 maggio 2026 – Prosegue con una partecipazione sempre numerosa il circuito podistico solidale “Prato per la Vita 2026”, appuntamento ormai diventato una presenza fissa dell’estate pratese, capace di unire attività motoria, aggregazione e sostegno concreto alle realtà del territorio. L’ottava tappa, in programma giovedì 28 maggio, sarà organizzata dalla ASD 29 Martiri di Figline presso il Circolo ARCI 29 Martiri in Via di Cantagallo, località Figline di Prato, con ritrovo e partenza libera dalle ore 19.00. I partecipanti potranno scegliere tra un percorso di circa 8 chilometri ed uno ridotto di 4 chilometri, pensato anche per chi desidera trascorrere una serata all’aria aperta all’insegna del movimento e della convivialità, senza finalità agonistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato per la Vita, si avvicina la tappa di Figline

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prato per la Vita, prima tappa segnata dal maltempo ma i podisti non si arrendonoL'edizione 2026 di “Prato per la Vita” è partita da Santa Lucia, nonostante il maltempo abbia coinvolto la prima tappa.

Prato per la Vita, la tappa di San Giorgio a ColonicaIl circuito podistico solidale “Prato per la Vita” ha svolto la sua seconda tappa a San Giorgio a Colonica.

Temi più discussi: Prato - Prato per la vita 2026 - Seano; Prato per la Vita fa tappa a Viaccia. Corsa, compagnia e solidarietà; Prato per la Vita fa tappa a Borgonuovo; Dal tetto del mondo a Crema, Da Prato: 'oggi vivo la mia seconda vita oltre la superficie'.

Prato per la Vita 2026, la tappa di IoloPrato, 14 maggio 2026 – Il circuito Prato per la Vita 2026 ha fatto tappa a Iolo confermando ancora una volta la forza di una formula che unisce movimento, socialità e solidarietà. La quarta serata ... lanazione.it

Prato per la vita, nuovo appuntamento a SeanoLa corsa collettiva del circuito solidale Uisp ... msn.com

A Prato un 23enne è stato accoltellato dopo aver difeso una collega molestata. Ora lotta per la vita. A lui il mio pensiero, con l’augurio che superi queste ore drammatiche e torni presto dai suoi affetti. Chi molesta, rapina e colpisce deve rispondere senza scont x.com

questo è un controllo Haggis! quali cose nella tua vita stai gestendo come l'Haggis? Inizio io reddit