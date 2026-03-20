Power Hits Estate 2026 | la sfida di RTL 102.5 per il tormentone inizia da Roma

RTL 102.5 ha annunciato l’avvio della sfida Power Hits Estate 2026, dedicata alla ricerca del tormentone dell’estate. La competizione prende il via a Roma e coinvolge vari artisti, con alcune sorprese e grandi ritorni nel cast. Il decimo anniversario del premio viene celebrato con eventi e annunci ufficiali, mentre la radio si prepara a coinvolgere il pubblico con questa nuova edizione.

RTL 102.5 festeggia il decimo anniversario del premio più ambito della stagione estiva. Ecco i nomi, le sorprese e i grandi ritorni nel cast. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Power Hits Estate 2026: la sfida di RTL 102.5 per il tormentone inizia da Roma Articoli correlati RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, ecco i primi 9 big del concertone di Roma che dà il via all’estateIl 31 maggio al Centrale del Foro Italico parte la nuova edizione dell’evento musicale. Leggi anche: RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening. L’estate parte da qui! RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 Grand Opening Una raccolta di contenuti su Power Hits Estate Temi più discussi: Annalisa a RTL 102.5: Il 31 maggio saremo insieme a Roma per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Ci saranno anche un sacco di altri artisti e non vedo l’ora; Power Hits Estate 2026, si allarga il cast: nuovi artisti per la tappa di Roma; Power hits estate di RTL 102.5: da Roma la corsa al tormentone estivo, si aggiugono nuovi artisti; Power hits RTL 102.5: tormentoni estivi cercansi. Power Hits Estate 2026: la sfida di RTL 102.5 per il tormentone inizia da RomaRTL 102.5 festeggia il decimo anniversario del premio più ambito della stagione estiva. Ecco i nomi, le sorprese e i grandi ritorni nel cast. panorama.it Power Hits Estate di RTL 102.5, i nuovi artisti nel cast: da Roma la corsa al tormentone estivoEddie Brock, Lda & Aka7even, Sayf e Serena Brancale si aggiungono ai primi nomi già annunciati allo show del 31 maggio al Foro Italico di Roma ... msn.com RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Eddie Brock, LDA & Aka 7even, Sayf e Serena Brancale si aggiungono al cast #RTL1025phe26 x.com RTL 102.5. . Annalisa, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, LDA & Aka 7even, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Kolors sono i primi nomi annunciati di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026! 31 maggi - facebook.com facebook