Il direttore sportivo del Milan ha parlato del rapporto con Ibrahimovic, attuale Senior Advisor del club, in un’intervista rilasciata a 'DAZN'. Ha spiegato che con il giocatore si scambiano opinioni dirette, a volte anche in modo severo. La conversazione si è concentrata sul rapporto personale tra i due all’interno del club, senza entrare in dettagli su eventuali discussioni passate.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'DAZN', per il format 'Giorgia's secret' con Giorgia Rossi. Per l'occasione, il dirigente albanese del club di Via Aldo Rossi ha rivelato la natura del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Diavolo e grande ex attaccante rossonero. "Non è vero che è abituato a fare tutto da solo. Se lo conosci è una persona molto sensibile. Ho un buon rapporto con lui, ci diciamo le cose in faccia, a volte anche in modo duro, ma arriviamo entrambi dai Balcani, quindi accettiamo entrambi che le cose vengano dette anche così", ha detto Tare su Ibra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tare: “Ibrahimovic? Ci diciamo le cose in faccia, a volte anche in modo duro”

Zlatan Ibrahimovi describes what differentiates Milan from other clubs in Italy

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