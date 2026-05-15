Ieri sera nella sala consiliare di Uzzano si è svolto un incontro tra i candidati alla carica di sindaco, organizzato da Confcommercio Pistoia-Prato. Durante l’evento, i due aspiranti primi cittadini hanno discusso pubblicamente sui temi legati al territorio del Comune. La serata ha visto un confronto diretto tra le proposte e le posizioni di ciascun candidato, offrendo ai cittadini presenti l’opportunità di ascoltare le loro idee e visioni per il futuro di Uzzano.

Uzzano (Pistoia), 15 maggio 2026 – Un confronto sui temi del territorio tra i candidati alla carica di sindaco del Comune di Uzzano, promosso da Confcommercio Pistoia-Prato, è andato in scena ieri sera nella sala consiliare. I due candidati Dino Cordio, primo cittadino uscente, e candidato per ’Democratici per Uzzano’, sostenuta dalle forze del centrosinistra, e Gregorio Stiavelli, candidato per ’Futuro Comune per Uzzano’, sostenuta dal centrodestra, si sono confrontati sulle proposte e le azioni che la delegazione Confcommercio di Uzzano ha individuato come prioritarie per lo sviluppo del territorio. I due candidati, moderati dal giornalista Niccolò Casalsoli de La Nazione, hanno illustrato i rispettivi programmi e risposto a domande che si sono concentrate su argomenti di interesse cruciale per le aziende e le attività di Uzzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uzzano, i candidati faccia a faccia. La sfida tra Cordio e Stiavelli

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